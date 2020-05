L’Italia è grande | Fabio Casartelli | l’oro di Barcellona 1992 e il dramma di una vita

Leggi su oasport

(Di sabato 2 maggio 2020) Il connubio titolo olimpico e fortuna in carriera nel ciclismo su strada, almeno fino a quando le gare a cinque cerchi erano proibite ai professionisti, ha funzionato in pochissimi casi, a tal punto da creare la leggenda nell’ambiente che quell’oro (così come il titolo mondiale dilettanti, conquistato l’anno prima di passare professionisti) portasse proprio sfortuna. In un caso, però, la sfortuna superò ogni limite: quando ad aggiudicarsi l’oro olimpico della prova su strada difu il comasco, nativo di Albese con Cassano che già nel 1932 festeggiò un altro successo olimpico di un suo cittadino, Paolo Pedretti, oro nell’inseguimento a squadre a Los Angeles. Nato in una famiglia dove il ciclismo aveva sempre trovato spazio, dal nonno al padre Sergio, corridore dilettante di buon livello, ...