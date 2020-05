Il virus Covid-19 non è la guerra (Di sabato 2 maggio 2020) Paragonare la nostra situazione attuale come se fossimo in guerra non è soltanto sciocco ma profondamente fuori luogo ed offensivo nei confronti di coloro che vivono in zone di conflitto e che ci potrebbero dire senza ombra di dubbio quanto sia più terribile e orribile il loro stato rispetto ad una sola pandemia. Basterebbe chiederlo ad esempio ai siriani che oltre che vivere quotidianamente nell'ansia di dover morire hanno dovuto fare i conti anche con epidemie di tifo e mancanza di (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Coronavirus - grandi progressi allo Spallanzani : da luglio arriva il vaccino Covid-19 che verrà sperimentato sull’uomo

Coronavirus - l’ipotesi delle cellule staminali adipose per la terapia del Covid

Coronavirus Fiumicino - oggi un nuovo caso positivo al Covid-19 (Di sabato 2 maggio 2020) Paragonare la nostra situazione attuale come se fossimo innon è soltanto sciocco ma profondamente fuori luogo ed offensivo nei confronti di coloro che vivono in zone di conflitto e che ci potrebbero dire senza ombra di dubbio quanto sia più terribile e orribile il loro stato rispetto ad una sola pandemia. Basterebbe chiederlo ad esempio ai siriani che oltre che vivere quotidianamente nell'ansia di dover morire hanno dovuto fare i conti anche con epidemie di tifo e mancanza di (...) - Tribuna Libera

EnricoLetta : Le frontiere non hanno bloccato il virus. Così come la polluzione e altri fenomeni che cambiano le nostre vite. Ent… - fanpage : #Covid_19 Il virus è in ritirata, preferisce il freddo: - repubblica : Trump dice di avere prove che il virus venga da laboratorio Wuhan - matteoantoci : RT @giovanardiandre: I dati del virus, il Veneto e la piattaforma di cui abbiamo bisogno - azoppello : RT @EngineeringSpa: “I dati del virus, il Veneto e la piattaforma di #biosorveglianza di @EngineeringSpa di cui abbiamo bisogno” ?@Riccardo… -