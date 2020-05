Il reddito di emergenza fa litigare la maggioranza (Di sabato 2 maggio 2020) C’è una scena che più di tutte dà il senso dello sfilacciamento e dei malumori che animano la maggioranza chiamata a trovare una quadra sul decreto di aprile che intanto è diventato decreto di maggio. In ballo ci sono 55 miliardi di aiuti a lavoratori, imprese, famiglie, sanità e Protezione civile. Eccola la scena: la riunione in videoconferenza tra Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri e i capi delegazione di Pd, 5 stelle, Italia Viva e Leu, convocata a metà mattina, non prende forma. Troppi i temi che dividono. Un giro di interventi e si deve prendere atto che non è ancora maturato il clima necessario per arrivare a un testo condiviso. Bisogna procedere con riunioni bilaterali insieme al ministro dell’Economia. Il reddito di emergenza, ma anche anche altre questioni. La coperta è corta. Le richieste che piovono dai ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - dal raddoppio del bonus baby sitter al reddito di emergenza fino a 800 euro : nuove misure a sostegno dell’economia e del lavoro

