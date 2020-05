Il concerto di Paul McCartney a Napoli nel 2021 (Di sabato 2 maggio 2020) Rinviato al 2021 il concerto di Paul McCartney a Napoli: lo ha annunciato il sindaco della città Luigi de Magistris in un’intervista a Radio24 Il concerto di Paul McCartney, in programma il 10 giugno in piazza del Plebiscito a Napoli, “sarà rinviato al 2021”. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris in un’intervista a… L'articolo Il concerto di Paul McCartney a Napoli nel 2021 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Napoli - rinviato il concerto di Paul McCartney in piazza del Plebiscito (Di sabato 2 maggio 2020) Rinviato alildi: lo ha annunciato il sindaco della città Luigi de Magistris in un’intervista a Radio24 Ildi, in programma il 10 giugno in piazza del Plebiscito a, “sarà rinviato al”. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris in un’intervista a… L'articolo IldinelCorriere Nazionale.

BastrikDorianGr : RT @bicefolino: Concerto #PaulMcCartney: 'La risposta in pochi giorni'. Vi prego non fatelo saltare :( #piazzaplabiscito #napolitoday #con… - bastrikdoriang2 : RT @bicefolino: Concerto #PaulMcCartney: 'La risposta in pochi giorni'. Vi prego non fatelo saltare :( #piazzaplabiscito #napolitoday #con… - elxexnastark : RT @Mariappola: Concerto di Paul McCartney a giugno sto pensando a te - bicefolino : Concerto #PaulMcCartney: 'La risposta in pochi giorni'. Vi prego non fatelo saltare :( #piazzaplabiscito… - bismarco60 : AMARE LA TERRA CON EMPATIA Concerto del Primo Maggio su DotRadio Amare la Terra con eMPathia . Mafalda Minnozzi e… -

Ultime Notizie dalla rete : concerto Paul Coronavirus, il concerto di Paul Mc Cartney slitta. Salta l’appuntamento di giugno Corriere del Mezzogiorno ZUCCHERO/ La sua quarantena: “Dura, per uno che sta a casa due mesi l’anno”

Il cantante Zucchero sarà uno degli artisti che prenderà parte al Concerto del Primo Maggio, che andrà in onda su Rai 3 e Radio 2, in un’edizione completamente rinnovata nel rispetto delle norme detta ...

Addio a Tony Allen, padre dell'afrobeat. Illuminò la Notte della Taranta con Phil Manzanera.

Nel 2015 era stato superospite dell’edizione della Notte della Taranta targata Phil Manzanera e quella a Melpignano è stata una delle sue ultime esibizioni in Italia. Il leggendario batterista Tony Al ...

Il cantante Zucchero sarà uno degli artisti che prenderà parte al Concerto del Primo Maggio, che andrà in onda su Rai 3 e Radio 2, in un’edizione completamente rinnovata nel rispetto delle norme detta ...Nel 2015 era stato superospite dell’edizione della Notte della Taranta targata Phil Manzanera e quella a Melpignano è stata una delle sue ultime esibizioni in Italia. Il leggendario batterista Tony Al ...