Forte scossa di terremoto a sud di Creta | magnitudo provvisoria superiore a 6

zazoomblog : Forte scossa di terremoto a sud di Creta [AGGIORNAMENTI LIVE] - #Forte #scossa #terremoto #Creta - bnotizie : Forte scossa di terremoto poco fa: paura tra la popolazione, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali… - bnotizie : Forte scossa di terremoto avvertita nel Mediterraneo, Turchia: tremano milioni di persone e moltissime città. Dati… - bnotizie : Forte scossa di terremoto scuote moltissime città in zona sismica: diverse le segnalazioni dalle Filippine, diffusi… - bnotizie : Forte scossa di terremoto avvertita nel Mediterraneo, Turchia: tremano milioni di persone e moltissime città. Dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte scossa

Sono numerose le scosse di terremoto che sono state registrate oggi in Italia, ed in particolare, in provincia di Parma. Come comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, da ...Marcelo ha commentato le voci che lo volevano alla Juventus: "Al Real Madrid sto bene e non so se i bianconeri mi cercano veramente". Il nome di Marcelo è stato spesso accostato a quello della Juventu ...