Del Fabro: «Castrovilli è un giocatore pazzesco, non sono stupito della sua esplosione» (Di sabato 2 maggio 2020) Dario Del Fabro, difensore della Juve in prestito al Kilmarnock, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventus News 24 Dario Del Fabro, difensore della Juve Under 23 ma in prestito al Kilmarnock in Scozia, ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com. Le sue parole LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 Nella tua carriera hai fatto poi tappa alla Cremonese, condividendo lo spogliatoio con Gaetano Castrovilli. Ti aspettavi una sua esplosione così rapida in Serie A? Lo consiglieresti alla Juve avendolo conosciuto da vicino? «Gaetano è un bravo ragazzo, oltre ad essere un giocatore pazzesco. Abbina grandi qualità tecniche ad un’intelligenza di gioco di un’altra categoria. Ero convinto che avrebbe fatto una carriera importante, quindi non sono per niente stupefatto di questa sua crescita ed esplosione. Si merita il meglio. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 maggio 2020) Dario Del, difensoreJuve in prestito al Kilmarnock, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventus News 24 Dario Del, difensoreJuve Under 23 ma in prestito al Kilmarnock in Scozia, ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com. Le sue parole LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 Nella tua carriera hai fatto poi tappa alla Cremonese, condividendo lo spogliatoio con Gaetano. Ti aspettavi una suacosì rapida in Serie A? Lo consiglieresti alla Juve avendolo conosciuto da vicino? «Gaetano è un bravo ragazzo, oltre ad essere un. Abbina grandi qualità tecniche ad un’intelligenza di gioco di un’altra categoria. Ero convinto che avrebbe fatto una carriera importante, quindi nonper niente stupefatto di questa sua crescita ed. Si merita il meglio. ...

