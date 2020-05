Cusano Mutri | Maturo | via libera a raccolta funghi e obbligo test mensili

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAllentamento delle restrizioni per bimbi e ragazzi, ok alle passeggiate per gli adulti, disposizioni per i rientri, jogging: sono queste alcune delle novità introdotte dal sindaco diGiuseppe Mariaper i suoi concittadini. Un ‘via’ ma con cautela, considerato che per i commercianti è disposto unrapido mensile e che per i cittadini scatta la richiesta di comunicare all’amministrazione l’insorgere di alcuni dei sintomi tipici del Covid. Di seguito, ilo dell’ordinanza firmata da: Con decorrenza 04 maggio 2020, ferme restando le misure statali, regionali e l’ordinanza comunale n. 10, con la quale si stabiliva l’dell’uso della mascherina su tutto il territorio comunale a far data dal 12.03.2020, sul territorio comunale si osservano le seguenti ...