**Coronavirus: Musumeci, 'blindatura Sicilia deve continuare per tutto maggio'** (Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - "Io penso che il mese di maggio debba servire a monitorare la situazione del coronavirus in Sicilia. Speriamo di arrivare a contagio zero. A mio avviso la blindatura deve restare per tutto il mese di maggio". Lo ha detto il governatore Siciliano Nello Musumeci intervenendo a La7. "Se il dato epidemiologico ce lo consentirà allora riapriremo la Sicilia gradualmente. Apriremo ma attraverso un sistema di prudenza", ha aggiunto Musumeci. Leggi su liberoquotidiano **Coronavirus : Musumeci - ‘Fase 2? Non faccio entrare nessuno in Sicilia’**

