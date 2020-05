Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, 'governo vari decreto per sicurezza in Rsa' (Di sabato 2 maggio 2020) Milano, 2 mag. (Adnkronos) - "Visto il perdurare del silenzio da parte della Regione Lombardia, chiediamo urgentemente al governo un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri che dia priorità al diritto di cura e assistenza ai soggetti più fragili e garantisca ovunque la protezione dal rischio, l'accesso all'assistenza degli ospiti e la sicurezza degli operatori che si trovano nelle Residenze sanitarie assistenziali". Lo afferma Alessandro Azzoni, portavoce del comitato Verità e Giustizia delle vittime del Trivulzio. "Sono drammatiche le notizie e le testimonianze che continuamente arrivano al comitato da parenti e personale sanitario di tante Rsa, non solo lombarde. Le testimonianze denunciano che la stessa situazione allarmante ancora in corso al Pio Albergo Trivulzio a Milano è diffusa in tutto il territorio nazionale". Le situazioni segnalate, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : comitato parenti Trivulzio - ‘governo vari decreto per sicurezza in Rsa’

Coronavirus - il Comitato tecnico scientifico difende il documento pro-lockdown : «Chi ci contesta non ha incluso i morti tra i casi gravi - livello umiliante»

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus comitato Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, 'governo vari decreto per sicurezza in Rsa' Metro Luca Zaia: «Domani proroga dell’ordinanza. Lunedì apertura per 1,2 milioni di veneti»

VENEZIA «Domani presenterò la proroga della mia ordinanza che è in linea con il Dpcm. Ci prepariamo al 4 maggio con un’apertura che riguarderà 1,2 milioni di veneti. Faremo una proroga della nostra or ...

DIRETTA Coronavirus, la lista dei congiunti | Allenamenti Napoli, atteso l'ok del Governo

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia si prepara alla 'Fase 2' della lotta al Coronavirus ma tra Governo e Regioni è ancora scontro, con alcuni Governatori che premono per aperture anticipate delle ...

