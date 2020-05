Chi sono i “congiunti” a cui si può fare visita | secondo il governo

matteorenzi : Sono contento che il discorso in #Senato abbia provocato un bel dibattito. Ringrazio chi lo ha apprezzato e chi lo… - Benji_Mascolo : Non sei tu? Sicuramente non sono io e se la matematica non mi inganna 2-1=1 . Indovina chi è l’1 rimasto oltre a me… - LauraPausini : Bisogna guardarli in faccia i lavoratori. Bisogna sapere chi sono le persone che aspettano risposte concrete. Bisog… - SI_sinistra : RT @PetrisDe: Nella delicata #Fase2 ci sono tre priorità chiare: potenziare la sanità territoriale, evitare il caos e la confusione istituz… - SmorfiaDigitale : Coronavirus, tutti i chiarimenti del governo per il 4 maggio: chi sono i congiun... -

Chi sono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chi sono