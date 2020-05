Bergamo: 11.394 positivi, +34 in 24 ore Covid: un mese fa 367 morti, oggi 47 (Di sabato 2 maggio 2020) La cura con il plasma funziona: l’esperienza all’ospedale San Matteo di Pavia. Ecco gli ultimi dati dei casi di coronavirus in Lombardia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 2 maggio 2020) La cura con il plasma funziona: l’esperienza all’ospedale San Matteo di Pavia. Ecco gli ultimi dati dei casi di coronavirus in Lombardia.

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo 394 Numeri ufficiali Covid-19 (che sono persone). Conte a Bergamo risponde alla giornalista. Massimo Giletti contro il capo del DAP korazym.org Coronavirus, in Lombardia 77.002 casi. Calano ricoveri e decessi

Coronavirus, 34 nuovi contagiati in Bergamasca

In 24 ore 34 nuovi contagiati in provincia di Bergamo. In totale sono 11.394 i malati di Covid. In Lombardia i casi positivi sono 77.002, con un aumento di 533 con 13.058 nuovi tamponi, mentre ieri i ...

