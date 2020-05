Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di venerdì 1 maggio

italiaserait : Ascolti TV sabato 2 Maggio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - FabioTraversa : RT @GiusCandela: Buoni ascolti per il #concertone su Rai3: 2.264.00 con l'8,7% di share. Nel 2019 aveva ottenuto 1.210.000 con il 5,7%. Occ… - italiaserait : Ascolti TV venerdì 1 Maggio 2020, dati auditel e share ieri: Pane e libertà, concerto 1 Maggio, Contagion, Twilight… - zazoomblog : Ascolti Tv 1 maggio 2020: Contagion Twilight Concerto 1 maggio Quarto Grado share e dati Auditel - #Ascolti… - GiusCandela : Buoni ascolti per il #concertone su Rai3: 2.264.00 con l'8,7% di share. Nel 2019 aveva ottenuto 1.210.000 con il 5,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti share

L'edizione "alternativa" di quest'anno batte in termini di ascolti quella del 2019: i numeri del Concertone. Sono stati diffusi questa mattina i dati sugli ascolti di ieri, 1° maggio, giornata nel cor ...Record negativo per Uomini e Donne: gli ascolti sono crollati al 9% di share! È quanto accaduto nell’ultima puntata settimanale del dating sentimentale di Maria De Filippi andata in onda venerdì 1° ma ...