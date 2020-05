Alba Parietti, gesto inaspettato: si toglie tutto (Di sabato 2 maggio 2020) Questo articolo Alba Parietti, gesto inaspettato: si toglie tutto è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alba Parietti colpisce ancora e con il suo gesto inaspettato lascia tutti senza parole, in un video verità postato su Instagram mostra un dettaglio inaspettato. Alba Paritti è molto attiva sui social e in questo periodo di pandemia lo è stato ancora di più, non solo ha condiviso i suo sfoghi ma ha voluto rendere … Leggi su youmovies Alba Parietti non è così come l’abbiamo sempre vista : “Avevo paura di non piacervi…”. Foto

Il coraggio di Alba Parietti : "Avevo paura di non piacervi" -

Sapete che Alba Parietti ha una cugina famosissima? Chi è la conduttrice (Di sabato 2 maggio 2020) Questo articolo: siè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.colpisce ancora e con il suolascia tutti senza parole, in un video verità postato su Instagram mostra un dettaglioParitti è molto attiva sui social e in questo periodo di pandemia lo è stato ancora di più, non solo ha condiviso i suo sfoghi ma ha voluto rendere …

marcellorota1 : RT @RaiPremium: Alle 23.10 Alba Parietti è ospite di Diego Dalla Palma nella 2° puntata di #UNICHE: “L'unico pentimento ricorrente che ho è… - MimSenzacalzea1 : @gyn_lemon Alba Parietti testimonial ufficiale - bnotizie : Alba Parietti con i capelli corti: il nuovo look fatto in casa [FOTO] - VelvetGossip - Stasera_in_TV : RAI PREMIUM: (23:05) Uniche - Alba Parietti (Rubrica) #StaseraInTV 01/05/2020 #SecondaSerata @Rai_Premium - CambiamentoDel : Per Alba Parietti la quarantena è stato un periodo importantissimo. La showgirl ha utilizzato questa momentanea pau… -