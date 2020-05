The Last of Us: Part II non è un gioco per 'sessisti, razzisti e bigotti'. Neil Druckmann cita Kurt Cobain (Di venerdì 1 maggio 2020) Neil Druckmann è rimasto molto deluso degli enormi spoiler e leak su The Last of Us: Part II emersi in rete, tuttavia spera ancora che i fan siano entusiasti di acquistare il sequel, basta che questi fan non siano sessisti, razzisti, bigotti, come affermato in una storia su Instagram.Qui sotto, una versione scritta del messaggio di Druckmann ai numerosi fan di The Last of Us: Part II che, in realtà, è una citazione di Kurt Cobain, il leader dei Nirvana scomparso:"A questo punto ho una richiesta per i nostri fan. Se qualcuno di voi odia in qualche modo gli omosessuali, le persone di colore diverso o le donne, fateci un favore, non venite ai nostri show e non acquistate i nostri dischi - Kurt Cobain".Leggi altro... Leggi su eurogamer The Last of Us Part II al centro di numerosi spoiler ma il rumor del 'dipendente furioso' con Naughty Dog sarebbe falso

Peso record per The Last of Us 2 su PS4 : Naughty Dog sdoppia l’avventura

The Last of Us Part II peserà almeno 100 GB (Di venerdì 1 maggio 2020)Druckmann; rimasto molto deluso degli enormi spoiler e leak su Theof Us:II emersi in rete, tuttavia spera ancora che i fan siano entusiasti di acquistare il sequel, basta che questi fan non siano, come affermato in una storia su Instagram.Qui sotto, una versione scritta del messaggio di Druckmann ai numerosi fan di Theof Us:II che, in realtà,; una citazione di Kurt Cobain, il leader dei Nirvana scomparso:"A questo punto ho una richiesta per i nostri fan. Se qualcuno di voi odia in qualche modo gli omosessuali, le persone di colore diverso o le donne, fateci un favore, non venite ai nostri show e non acquistate i nostri dischi - Kurt Cobain".Leggi altro...

Eurogamer_it : Neil Druckmann: #TLOU2 non è un gioco per 'sessisti, razzisti e bigotti'. - TheOnlyOneYello : Fatte salve le motivazioni (anche se pur sempre opinabili) il vostro registro linguistico da trivio è di pessimo es… - KOSKO_kaustav : RT @ambrielmc: Not the last one skksksksjsjks - ambrielmc : Not the last one skksksksjsjks - infoitscienza : The Last of Us Part II al centro di numerosi spoiler ma il rumor del 'dipendente furioso' con Naughty Dog sarebbe f… -