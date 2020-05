Riapertura 4 maggio, Zaia non ritira le ordinanze: “Non contrastano con il Dcpm” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il governatore del Veneto Luca Zaia è deciso: bisogna ripartire il prima possibile. Considerato il trend positivo che sta caratterizzando la Regione, a parere suo non c’è più necessità di prolungare il lockdown e posticipare la Riapertura al 4 maggio ma, con le dovute sicurezze, si può riprendere ogni tipo di attività lavorativa. Il Dpcm firmato dal Presidente Conte, però, ha valenza nazionale, e non può essere scavalcato da un’ordinanza regionale. Secondo Zaia, tuttavia, il Veneto non sta contrastando la strategia governativa, bensì vuole “portare un principio di buon senso e rispetto nei confronti del cittadino”. Riapertura 4 maggio, Zaia non ha intenzione di ritirare le ordinanze “Le battaglie legali non portano a nulla. Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarla in ... Leggi su urbanpost Emergenza COVID-19 - incontro tra Emiliano e parrucchieri - possibile riapertura per l’11 maggio

Parrucchieri riapertura | si studia un piano per la ripresa già a maggio

Coronavirus - la Sicilia avvia la “graduale riapertura” : abolite 4 zone rosse - nuove disposizioni per l’Isola dal 4 al 17 maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) Il governatore del Veneto Lucaè deciso: bisogna ripartire il prima possibile. Considerato il trend positivo che sta caratterizzando la Regione, a parere suo non c’è più necessità di prolungare il lockdown e posticipare laal 4ma, con le dovute sicurezze, si può riprendere ogni tipo di attività lavorativa. Il Dpcm firmato dal Presidente Conte, però, ha valenza nazionale, e non può essere scavalcato da un’ordinanza regionale. Secondo, tuttavia, il Veneto non sta contrastando la strategia governativa, bensì vuole “portare un principio di buon senso e rispetto nei confronti del cittadino”.non ha intenzione dire le“Le battaglie legali non portano a nulla. Non facciamoper cercare prove muscolari o per buttarla in ...

NicolaMorra63 : Gioco d'azzardo? Slot machines? Vlt? 4 maggio, ma del 20020, non del 2020. Magari! L'Agenzia Dogane & Monopoli ha… - Corriere : Qui il testo del decreto firmato dal ministro Speranza sulla riapertura delle Regioni dal 18 maggio, con le indicaz… - giorgio_gori : Il 27 aprile il 10eLotto, il 4 maggio il SuperEnalotto, l’11 maggio scommesse e slot machine. C’è l’Italia bloccat… - 404_errore : Non vedo l’ora sia lunedì 4 maggio per potermi fidare del buon senso degli italiani! #riapertura #Fase2 #4maggio #conte #COVID__19 - PadovanicNicola : RT @MBorradori: Riapertura delle scuole l’11 maggio. Anche dopo 24 ore rimane in me la delusione per la decisione del Cantone che ha ignora… -