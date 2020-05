La reazione scioccata di Fedez alle parole del figlio Leo (Di venerdì 1 maggio 2020) Chiara Ferragni e Fedez durante questa lunga quarantena, continuano a far divertire i loro fan continuando a pubblicare video della loro vita quotidiana. Il protagonista indiscusso delle loro divertenti clip è lui, Leone Lucia Ferragni che con le sue buffe espressioni fa impazzire tutti i fan. E proprio lui il piccolo di casa Ferragnez si è trovato di nuovo al centro di un divertente episodio via social, che ha subito riscosso un altissimo numero di visualizzazioni. Continua… Leone lascia sconcertato Fedez Il video in questione è stato girato mentre Fedez ha cercato di spronare il piccolo Leo a dirgli " Ti amo". Anche se il piccolo con grande astuzia, ha prima preso in giro il papà dicendo ti amo alla mamma e poi, gli ha tirato uno scherzetto davvero divertente. Imitando inconsciamente il mitico Carletto della famosa canzoncina per ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 1 maggio 2020) Chiara Ferragni edurante questa lunga quarantena, continuano a far divertire i loro fan continuando a pubblicare video della loro vita quotidiana. Il protagonista indiscusso delle loro divertenti clip è lui, Leone Lucia Ferragni che con le sue buffe espressioni fa impazzire tutti i fan. E proprio lui il piccolo di casa Ferragnez si è trovato di nuovo al centro di un divertente episodio via social, che ha subito riscosso un altissimo numero di visualizzazioni. Continua… Leone lascia sconcertatoIl video in questione è stato girato mentreha cercato di spronare il piccolo Leo a dirgli " Ti amo". Anche se il piccolo con grande astuzia, ha prima preso in giro il papà dicendo ti amo alla mamma e poi, gli ha tirato uno scherzetto davvero divertente. Imitando inconsciamente il mitico Carletto della famosa canzoncina per ...

