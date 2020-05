La quarantena d’artista di Theaster Gates

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 2 maggio 2020)è uno degli artisti più influenti della scena internazionale, ideatore di pratiche sociali che hanno impatto diretto sulle comunità e di un modo di agire che è al tempo stesso un'evoluzione e una riflessione sul ruolo dell'artista. In questi giorni diper l'emergenza Coronavirus la galleria WhiteCube sta pubblicando su Instagram unDiary, racconto per immagini, letture, azioni che, per una settimana, documentano il suo lavoro nello studio di Chicago.Un'incursione visiva dentro gli spazi dell'artista, un avvicinamento digitale a una pratica rilevante, ma anche a un uomo che vive il suo luogo e il suo tempo. "Dobbiamo immaginare un mondo in cui tutto è potenzialmente possibile", ha dettoin occasione della sua personale in Fondazione Prada a Milano, ed è una frase che oggi, quando cerchiamo di ...