Kimbo | al via un’iniziativa per sostenere il settore Ho Re Ca

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 maggio 2020) A sostegno dell’attuale e difficile situazione di emergenza sanitaria,, da oltre cinquant’anni protagonista del mercato nazionale del caffè, ha deciso dii baristi di tutta Italia con l’iniziativa “Ripartiamo insieme nel segno del piacere che ci unisce”, garantendo in tal modo la propria vicinanza al canale Ho.Re.Ca. In questo momento così particolare e difficile anche le abitudini delle persone sono state, infatti, modificate e tra queste una delle più amate e piacevoli, come poter gustare il caffè al bar. Una rinuncia che si è tradotta in un grande sacrificio che ha penalizzato il lavoro di tutti coloro che operano in questo ambito ed ogni giorno servono con cura e passione numerose tazzine di caffè. Per questo motivo, in concomitanza con la riapertura dei bar,intende offrire un impegno ...