Fase 2 | l' allarme degli esperti | 4 regioni ancora a rischio

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Federico Giuliani L'Italia è pronta a entrare nella2.prudenti sulla riapertura totale: ''Dinamiche del contagio diverse da regione a regione'' Massima cautela in vista della2. Glilo ripetono da giorni: alcuneitaliane sonoa forte. Per capire meglio la situazione è utile leggere i dati raccolti da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Come scrive il quotidiano Il Messaggero, nella settimana a cavallo tra il 22 e il 29 aprile, l'80% delle nuove infezioni e dei nuovi decessi provocati dal Covid-19 è avvenuto all'interno di cinque. Si tratta di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Liguria. Quattro di queste, tra l'altro, hanno un aumento dei casi di contagio ben superiore alla media riscontrabile nel resto del Paese. Basta fare un confronto con quanto sta avvenendo nel ...