Di Battista: “Bisogna disinnescare Renzi una volta per tutte” (Di venerdì 1 maggio 2020) Uno dei leader del Movimento 5 Stelle ha reagito ad alcune dichiarazioni dell’ex premier durante l’intervento in Senato. “I suoi reali obiettivi non hanno nulla a che fare con la politica”, dice Di Battista. Alessandro Di Battista torna a irrompere sulla scena politica, e il suo bersaglio cambia, seppur in maniera leggera. Da un Matteo … L'articolo Di Battista: “Bisogna disinnescare Renzi una volta per tutte” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 1 maggio 2020) Uno dei leader del Movimento 5 Stelle ha reagito ad alcune dichiarazioni dell’ex premier durante l’intervento in Senato. “I suoi reali obiettivi non hanno nulla a che fare con la politica”, dice Di. Alessandro Ditorna a irrompere sulla scena politica, e il suo bersaglio cambia, seppur in maniera leggera. Da un Matteo … L'articolo Di: “Bisognaunaper tutte” proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Italia : 'Bisogna disinnescare Renzi una volta per tutte', dice Di Battista - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: 'Bisogna disinnescare Renzi una volta per tutte', dice Di Battista - DavideRibolini : RT @Agenzia_Italia: 'Bisogna disinnescare Renzi una volta per tutte', dice Di Battista - ClaudioZavatti1 : 'Bisogna disinnescare Renzi una volta per tutte', dice Di Battista - guido110170 : RT @SoniaLaVera: 'Bisogna disinnescare Renzi una volta per tutte', dice Di Battista -

Ultime Notizie dalla rete : Battista “Bisogna Quattro “partiti” nei Cinque Stelle «Il Movimento? Così non c’è più» Corriere della Sera