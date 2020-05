Enzovit : De Luca Tamajo: ”Ricominciare significa salvare bilanci ed evitare ricorsi. Sulle multe in casa Napoli” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 L’avv. De Luca Tamajo: “Ricominciare significa salvare bilanci ed evita… - NapoliSoccerNET : Avv. Marcello De Luca Tamajo: 'Multe Napoli? Ci siamo sentiti senza trovare intesa sul collegio arbitrale'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RPN - Avv. De Luca Tamajo: 'Ricominciare significa salvare bilanci ed evitare ricorsi, Gattuso sta facendo molto bene a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RPN - Avv. De Luca Tamajo: 'Ricominciare significa salvare bilanci ed evitare ricorsi, Gattuso sta facendo molto bene a… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Tamajo

Napoli Magazine

L’avvocato di diritto sportivo Marcello De Luca Tamajo, tra l’altro ex dirigente del Napoli, membro del collegio di Garanzia dello Sport del Coni, arbitro nominato da alcuni calciatori SSC Napoli, int ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Marcello De Luca Tamajo, avvocato di diritto sportivo ed ex dirigente del Napoli: “Ripresa del calcio? Stiamo vivendo una trage ...