Coronavirus, serie A: i club vogliono dialogare con il governo. Che non sa dare risposte (Di venerdì 1 maggio 2020) Il governo, che ha delegato il problema alministro Spadafora, si rivela, anche in questo caso, incapace e inadeguato al compito che si è assunto in quest'emergenza Coronavirus. Ma è inconcepibile che da parte delle società, a differenza di quanto sta avvenendo nel mondo della produzione (commercio, turismo, ristorazione) non ci sia una presa di posizione nel chiedere scelte rapide e sicure

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Emilia-Romagna permette allenamenti individuali alle squadre della Serie A di calcio (Di venerdì 1 maggio 2020) Il, che ha delegato il problema alministro Spadafora, si rivela, anche in questo caso, incapace e inadeguato al compito che si è assunto in quest'emergenza. Ma è inconcepibile che da parte delle società, a differenza di quanto sta avvenendo nel mondo della produzione (commercio, turismo, ristorazione) non ci sia una presa di posizione nel chiedere scelte rapide e sicure

