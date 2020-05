Conte: «Mi scuso con i ritardi, ci saranno nuovi provvedimenti» (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto sul suo profilo Facebook per lanciare un messaggio al paese. Ecco le parole del Premier Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto su Facebook nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio. Ecco le sue parole: «Negli ultimi 50 giorni abbiamo dovuto mettere in campo uno sforzo economico pari a quello di intere manovre di bilancio realizzate nell’arco di 2 o 3 anni. Tanti hanno ricevuto un sostegno, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni: ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del governo, e vi assicuro che continueremo a pressare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Premier Giuseppeè intervenuto sul suo profilo Facebook per lanciare un messaggio al paese. Ecco le parole del Premier Il Premier Giuseppeè intervenuto su Facebook nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio. Ecco le sue parole: «Negli ultimi 50 giorni abbiamo dovuto mettere in campo uno sforzo economico pari a quello di intere manovre di bilancio realizzate nell’arco di 2 o 3 anni. Tanti hanno ricevuto un sostegno, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni: ci sono stati e ancora continuano alcuninelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del governo, e vi assicuro che continueremo a pressare ...

