Buon compleanno Aba Cercato, Ricky Tognazzi, Leonardo Bonucci… …Elio Zamuto, Andrea Degortes (Aceto), Luigi Perrone, Mario Aldo Montano, Carlo Lucherini, Ermete Realacci, Roby Facchinetti, Claudio Golinelli, Oliver Bierhof, Christian Manfredini, Mauro Bergamasco, Violante Placido… Oggi 1° maggio compiono gli anni: Adelchi Brach, ex calciatore; Pietro Nuti, attore; Virgilio Gaito, avvocato; Mario Pinzauti, regista, sceneggiatore; Ugo Stornaiolo, giornalista, scrittore; Riccardo Dalisi, architetto, designer; Franco Rosa, ex calciatore, allenatore; Giorgio de Marchi, ex calciatore; Stefano Maria Manelli, religioso; Federica Rossi Gasparrini, politica; Bruno Viserta Costantini, politico; Isabella (Sonia Tonon), attrice, cantante; Aba Cercato, conduttrice e annunciatrice tv; Paola Mannoni, attrice, doppiatrice; Gino Masciarelli, scultore; Elio Zamuto, attore

Buon compleanno L'Eco di Bergamo 140 anni di storia, la lettera di Mattarella

Ecco il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci ha inviato in occasione dei 140 anni di vita del nostro giornale. «Centoquarant’anni costituiscono un percorso di grande sig ...

Fiumicino, Calicchio: ‘Tanti auguri a Don Tommaso per i suoi 101 anni’

“Desidero porgere i migliori auguri a Don Tommaso da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver raggiunto l’onorevole traguardo di 101 anni”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchi ...

