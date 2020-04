Xbox Live 'record assoluto' con 90 milioni di utenti attivi mensili, Xbox Game Pass supera quota 10 milioni di abbonati (Di giovedì 30 aprile 2020) Durante l'ultimo report finanziario di Microsoft per investitori e analisti, l'amministratore delegato Satya Nadella e il CFO Amy Hood hanno parlato del settore dei giochi dell'azienda.Nadella ha affermato che Microsoft ha registrato un "record di coinvolgimento assoluto" con 90 milioni di utenti attivi mensili su Xbox Live nell'ultimo trimestre.Inoltre, Xbox Game Pass può ora contare su oltre 10 milioni di abbonati, il che ha favorito la monetizzazione di contenuti e servizi in-Game.Leggi altro... Leggi su eurogamer Deliver Us The Moon è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

Durante l'ultimo report finanziario di Microsoft per investitori e analisti, l'amministratore delegato Satya Nadella e il CFO Amy Hood hanno parlato del settore dei giochi dell'azienda.Nadella ha affermato che Microsoft ha registrato un "di coinvolgimento" con 90disunell'ultimo trimestre.Inoltre,può ora contare su oltre 10di abbonati, il che ha favorito la monetizzazione di contenuti e servizi in-.

