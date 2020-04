Una canzone inedita degli Oasis, oltre 10 anni dopo il loro scioglimento (Di giovedì 30 aprile 2020) https://www.youtube.com/watch?v=6BPDktJNBwE Ci sono fan che ancora ci sperano, nonostante gli arcinoti e irrisolvibili litigi fra i due fratelli Gallagher: una reunion degli Oasis è stata ipotizzata e sognata per oltre un decennio, fin da quando i due leader hanno deciso nel 2009 di sciogliere la band che ha segnato la storia del brit rock negli anni Novanta. Un barlume di speranza, o comunque uno salto nostalgico nel passato, viene in queste ore da Noel Gallagher, che ha deciso di pubblicare online alla mezzanotte del 30 aprile un brano inedito, intitolato Don’t Stop…. Avendo molto tempo da perdere in queste settimane di quarantena, il musicista racconta sui social di aver ritrovato una “vecchia demo che credevo perduta per sempre“: si tratta di un brano che era circolato finora solo come versione presa da un soundcheck di circa 15 anni fa durante un ... Leggi su wired Maluma : l’idolo della musica latina ritorna con una ballad romantica : «Questa canzone speciale mi fa pensare a cosa accadrà in futuro»

Domenica In - Jerry Calà confessa il sentimento per Mara Venier con una canzone

Iva Zanicchi "Anche io canterò Bella Ciao"/ "Non è una canzone della Sinistra" (Di giovedì 30 aprile 2020) https://www.youtube.com/watch?v=6BPDktJNBwE Ci sono fan che ancora ci sperano, nonostante gli arcinoti e irrisolvibili litigi fra i due fratelli Gallagher: una reunionè stata ipotizzata e sognata perun decennio, fin da quando i due leader hanno deciso nel 2009 di sciogliere la band che ha segnato la storia del brit rock negliNovanta. Un barlume di speranza, o comunque uno salto nostalgico nel passato, viene in queste ore da Noel Gallagher, che ha deciso di pubblicare online alla mezzanotte del 30 aprile un brano inedito, intitolato Don’t Stop…. Avendo molto tempo da perdere in queste settimane di quarantena, il musicista racconta sui social di aver ritrovato una “vecchia demo che credevo perduta per sempre“: si tratta di un brano che era circolato finora solo come versione presa da un soundcheck di circa 15fa durante un ...

TizianoFerro : E no caro Fabrizio, ti sbagli. L’eroismo è come la fede, come un mestiere: si esercita. Sei tu l’eroe. E quelli com… - BenjieFede : Incredibile! Una lotta serrata fra Moscow Mule e buona fortuna Ma spulciando i voti.... La canzone vincitrice del… - Radio3tweet : Per chi la conosce da sempre, per chi la intonerà domani e per chi l'ha scoperta in una serie tv: la storia di Bell… - aldictted : RT @scrivodizain: lei secondo me è una 2009-10 camuffata perché una persona normale che è nata e cresciuta tra anni 90 e i primi 2000 quest… - beerxniall : RT @myraconteurhs: Ci penso spesso ad Harry che dice che Two Ghosts sarebbe dovuta essere una canzone di MITAM ma che poi ha deciso di non… -

Ultime Notizie dalla rete : Una canzone Da Gibellina a Bruxelles, tra un dottorato in chimica e una canzone scritta in quarantena. Storia di Alessio Cataldo Castelvetrano News Una canzone inedita degli Oasis, oltre 10 anni dopo il loro scioglimento

Noel Gallagher ha ritrovato una demo di circa 15 anni fa intitolata "Don't Stop...", diffusa online a partire dal 30 aprile. Che sia un tentativo di reunion col fratello Liam? Ci sono fan che ancora c ...

Noel Gallagher ha trovato una canzone inedita degli Oasis ascoltando alcuni CD che aveva in casa

Noel Gallagher, ex chitarrista della storica band inglese degli Oasis, ha pubblicato una canzone inedita del gruppo che risale a molti anni fa – non è chiaro quanti – ma che a non era mai uscita su ne ...

Noel Gallagher ha ritrovato una demo di circa 15 anni fa intitolata "Don't Stop...", diffusa online a partire dal 30 aprile. Che sia un tentativo di reunion col fratello Liam? Ci sono fan che ancora c ...Noel Gallagher, ex chitarrista della storica band inglese degli Oasis, ha pubblicato una canzone inedita del gruppo che risale a molti anni fa – non è chiaro quanti – ma che a non era mai uscita su ne ...