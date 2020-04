Ultim’ora, Conte ha riferito alla camera: ecco le sue parole (Di giovedì 30 aprile 2020) Giuseppe Conte è intervenuto alla camera dei deputati per un'informativa sulle iniziative del governo per la ripresa delle attività economiche. In altre parole, sull'attesa Fase 2. Dopo l'annuncio del Dpcm con il quale l'esecutivo allenterà, seppure leggermente, le misure Contenitive a partire dal prossimo 4 maggio, Conte ha dovuto fronteggiare numerose critiche arrivate sia dall'opposizione che dalla stessa maggioranza. Il governo è stato accusato di non aver preso provvedimenti abbastanza coraggiosi in vista della riapertura, tenendo il Paese ancora bloccato mentre nel resto del mondo le persone tornano a lavoro e sia le scuole che i negozi riaprono. Durante la sua visita in Lombardia Conte aveva già avvertito sui rischi di un ritorno affrettato alla normalità, spiegando che la situazione epidemiologica non permetteva di fare più di ... Leggi su howtodofor Ultim’ora - Conte sta per parlare in diretta : ecco le anticipazioni

Ultim’ora - Conte : “Lunedì prossimo nessuna riapertura”

