Tina Cipollari | Gemma? Si è convinta di piacere ai ragazzini Prenderà

Leggi su blogo

(Di giovedì 30 aprile 2020), protagonista della nuova formula di 'Uomini e Donne', in un'intervista al settimanale 'Nuovo' in edicola questa settimana, ha commentato il percorso diGalgani che, virtualmente, sta conoscendo meglio Occhiblu, Cuore di poeta e soprattutto Sirius che, durante la presentazione, si; presentato come un 26enne, attratto dalle donne mature. La vamp del programma di Maria De Filippi non sembra aver cambiato opinione della dama torinese alla continua ricerca dell'amore e dell'anima gemella:: "? Sidiai; un'altra cantonata" 30 aprile 2020 14:16.