Spinosauro | il più grande dinosauro predatore di tutti i tempi aveva una “super” coda e

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Ora si dovranno riscriverei libri sui dinosauri”. Con queste parole Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, presenta la nuova scoperta fatta assieme a un team internazionale di ricercatori sostenuto dalla National Geographic Society: hanno trovato le prove inequivocabili che lo Spinosaurus aegyptiacus – il più lungoconosciuto, più temibile anche del TRex- nuotava nei fiumi del Cretaceo grazie a unalunga, alta e piatta, mai vista prima d’ora in nessun altro. Riemersa dal deserto del Sahara marocchino, era dotata di potenti muscoli e articolazioni flessibili e si muoveva lateralmente con un moto ondulatorio come ladei coccodrilli. Insomma, loera un animale acquatico e usava lacome mezzo propulsivo durante il nuoto per cacciare le prede in un vasto ...