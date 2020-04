Ricavi in calo e abbonati stabili nel trimestre di Sky (Di giovedì 30 aprile 2020) Sky Plc accusa l’emergenza Coronavirus nel primo trimestre dell’anno. La pay tv satellitare, nei tre mercati di riferimento – UK, Germania e Italia – ha fatto registrare Ricavi per 4,5 miliardi di dollari, in calo del 5.8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il calo – scrive “MF – Milano Finanza” – è legato alla … L'articolo Ricavi in calo e abbonati stabili nel trimestre di Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Suning.com - ricavi a 35 miliardi di euro nel 2019 : utile in calo del 26%

Sky: meno ricavi ma reggono gli abbonati

L'effetto pandemia si è fatto sentire sul business televisivo e telefonico del colosso Usa Comcast e della controllata europea Sky Plc. Nel primo trimestre la pay tv satellitare (Regno Unito, Germania ...

