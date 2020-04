Renzi “Se Conte sceglie il populismo non saremo al suo fianco” (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Si puo’ stare a inseguire le dirette Facebook oppure si puo’ cercare di fare le statistiche per cui crescono i disoccupati, vorrei desse un dato in piu’ ai dati Istat che ai sondaggi, che avesse il coraggio di dire che di fronte all’emergenza occupazionale e alla carneficina che si prospetta occorre uno sforzo di tutti. Se lei ci vorra’ al suo fianco noi ci saremo a condizione di fare le cose che servono agli italiani, se dobbiamo essere su un crinale populista che dice alla gente cio’ che piace sentire, noi non saremo al suo fianco. Se scegliera’ la strada del populismo non avra’ al suo fianco Italia Viva, se scegliera’ la strada della politica l’aspetteremo li’”. Lo ha detto il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo al Senato dopo l’informativa del ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Renzi in Senato tira in ballo i morti di Bergamo e Brescia : “Se potessero parlare - ci direbbero di ripartire”

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che i morti di Bergamo, se potessero parlare, direbbero “Ripartite per noi”. Temo che insieme… - AndreaScanzi : #Mattarella: “Fino a questo a momento, e in questo contesto specifico, i confini fissati dalla Costituzione sono st… - 6000sardine : 'I morti di Bergamo, se potessero, direbbero aprite anche per noi' Non è #Salvini, non è Meloni e non è Fontana. S… - Malabrocca : La gente di Bergamo e Brescia che non c'è più sarebbe ancora viva se chi di competenza (non solo la Regione ma anch… - ExpoVitto : RT @gabry_malvagia: #Renzi: 'Se i morti di Bergamo potessero parlare direbbero di ripartire anche per noi'. Oltre l'indecenza. -