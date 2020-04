Pil: Confcommercio, calo senza precedenti, grande preoccupazione (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Il calo del Pil del 4,7% nel primo trimestre, attribuibile completamente al mese di marzo, è un dato senza precedenti. Nel primo trimestre del 2009, anno di eccezionale riduzione del Pil (-5,5%), la flessione fu del 2,8%. Un livello del Pil reale simile a quello della prima parte del 2020 si ritrova solo prima del 2000. Non può consolare che dinamiche congiunturali analoghe a quelle italiane si siano registrate nelle altre economie europee. Anzi, questa circostanza rende difficile immaginare un’eventuale ripresa basata sulle sole esportazioni”. Questo il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio ai dati diffusi oggi dall’Istat. L'articolo Pil: Confcommercio, calo senza precedenti, grande preoccupazione proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Pil : Confcommercio - calo senza precedenti - grande preoccupazione

I presidenti delle Unione di Trento e di Bolzano, Giovanni Bort e Philipp Moser hanno inviato in mattinata un appello congiunto ai presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano Maurizio F ...

I presidenti delle Unione di Trento e di Bolzano, Giovanni Bort e Philipp Moser hanno inviato in mattinata un appello congiunto ai presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano Maurizio F ...