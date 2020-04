davidefaraone : Mentre equipe di scienziati di tutto il mondo lavorano h24 per il vaccino contro il #coronavirus, ecco a voi il not… - Sport_Mediaset : #FrancoOrdine VS #Spadafora ? 'Vuole essere ricordato come il becchino del calcio?' ?? Voi che ne pensate? ??… - GigiEinaudi : @quartapresenza Pensate che El spriss è nato come beverone per le soldataglie absburgiche polacche boeme croati o… - OctavianZaki : RT @CaputaLuca: Giorgia Meloni: “Pensate come state messi se devo darvi io lezioni di democrazia'. Questo a casa mia si chiama “Coming out… - filippo_francia : RT @BarbascuraX: 'E pensate come state messi se vi devo dare io lezioni di democrazia' Giorgia Meloni. Lo ha detto davvero -

Ultime Notizie dalla rete : Pensate come «E pensate come siete messi se proprio io vi devo dare lezioni di democrazia» next Zizek: «Non dobbiamo scegliere tra economia e salute, ripensiamole»

In questi giorni infettati dal coronavirus e dalla sua paura, la realtà sta corrodendo l’immaginazione. Non sappiamo quando e come verranno girati nuovi film, nuove serie tv e altre narrazioni affini, ...

Marigliano, Francesca 10 anni: mi sono presa tempo per pensare

MARIGLIANO - Durante l’ anno non abbiamo tanto tempo per poter pensare: i ritmi sono frenetici. Adesso che non abbiamo nulla da fare, possiamo riflettere su noi stessi. Io mi sono presa un poco di tem ...

In questi giorni infettati dal coronavirus e dalla sua paura, la realtà sta corrodendo l’immaginazione. Non sappiamo quando e come verranno girati nuovi film, nuove serie tv e altre narrazioni affini, ...MARIGLIANO - Durante l’ anno non abbiamo tanto tempo per poter pensare: i ritmi sono frenetici. Adesso che non abbiamo nulla da fare, possiamo riflettere su noi stessi. Io mi sono presa un poco di tem ...