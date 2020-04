Ospiti d’eccezione e dibattiti interessanti | nasce “Pausa Caffè”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Vittorio Iannotta e Alfonso Marzano, due giovani santagatesi impegnati da anni in attività sociali e culturali per la comunità hanno ideato, con un nuovo format, un programma on line: “Pausa Caffè”. Il talk show verrà sviluppato attraversoed interviste ad una serie di tecnici eddei più svariati settori. Partendo dall’attualità, passando per l’arte, la cultura, lo sport e tematiche politiche dei nostri giorni, in 15 minuti si darà il via ad un programma giovane svelto ed innovativo con l’opportunità per chi sarà connesso di interagire live con domande e curiosità. La prima puntata andrà in onda Domenica 3 Maggio alle ore 15:30 contemporaneamente su Facebook, instagram e Youtube ...