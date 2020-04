Orrore a New York, 100 cadaveri stipati dentro camion refrigerati (Di giovedì 30 aprile 2020) 100 cadaveri stipati dentro camion refrigerati a New York. Non è detto che si tratta di morti per coronavirus. NEW York (STATI UNITI) – Orrore e giallo a New York. Il NYT ha riportato la notizia di 100 cadaveri trovati stipati dentro camion refrigerati fuori dalla sede di una ditta di pompe funebri di Brooklyn. Non si ha la certezza di morti per coronavirus ma l’emergenza che ha colpito lo Stato rafforza questa ipotesi. Nell’ultimo mese i residenti della zona hanno detto alle autorità locali di aver visto caricare dentro questi mezzi pensanti diversi sacchi per cadaveri. Nelle prossime ore saranno effettuati tutti i controlli del caso per verificare se le persone sono decedute per coronavirus. L’allarme lanciato dai passanti L’allarme è stato lanciato da alcune passanti che hanno sentito un cattivo odore e soprattutto ... Leggi su newsmondo Centinaia di corpi decomposti ammassati nei camion : orrore a New York

