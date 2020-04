Mini Cabrio Sidewalk | festa di primavera

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 30 aprile 2020) Laè un invito ad alzare la capote e catturare i primi raggi di sole, alzare gli occhi verso il cielo e ammirare lo splendore colorato del fiore di ciliegio. La natura non conosce quarantena. Anche quest'anno, l'inizio della stagione dei fiori di ciliegio è ancora una volta un segno assolutamente chiaro che laè arrivata e più che mai è il simbolo di tempi a venire in cui momenti magici come la fioritura dei ciliegi potranno essere celebrati insieme e all'aperto. Laè caratterizzata dalla vernice metallizzata Deep Laguna sviluppata appositamente per la livrea di questa edizione. È abbinata alle strisce verticali e ai cerchi in lega leggera da 17 pollici Scissor Spoke a due tonalità, entrambe peculirarità specifiche di questa versione. La capote, poi, merita uno sguardo da ...