Meloni durissima contro Conte: “Lei ci chiede i pieni poteri, tutto questo non è tollerabile” (video) (Di giovedì 30 aprile 2020) Si può sintetizzare così il durissimo intervento di Giorgia Meloni alla Camera dopo l’informativa del premier sulla fase 2: “Conte sta chiedendo i pieni poteri, gli stessi sui quali bacchettava Salvini. Non è più tollerabile. La Costituzione di fatto è sospesa”. “La questione più importante – ha detto la leader di FdI – è che lei, presidente Conte, prima ha preso le sue decisioni e ha fatto una conferenza stampa per comunicarle e poi è venuto in Parlamento. questo metodo non è più tollerabile. Sono passati tre mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza, non c’è ragione per continuare con questo metodo se non per accrescere il suo potere personale e la sua visibilità. Lei ha fatto dieci conferenze stampa, sempre a ridosso dei tg, con quelle conferenze ... Leggi su secoloditalia Fase 2 - una presa in giro. Giorgia Meloni durissima sulla sceneggiata di Conte in tv

"Si vergogna anche Conte". Meloni durissima - pensa già alla crisi : Odg sul Mes - salta il governo?

