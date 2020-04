L’imprenditore cinese Francesco Wu | «Bisognava chiudere tutto il 24 febbraio | noi lo

Leggi su open.online

Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta«Se tutti avessero chiuso il 24, come abbiamo fatto noi italo-cinesi a Milano, oggi saremmo già alla fase 3 e sopratnon avremmo avuto tutti questi morti per Coronavirus. Non vogliamo fare i "primi della classe" ma noi avevamo già intuito la gravità della situazione, anche grazie alle testimonianze che arrivavano dalla Cina, e l'avevamo detto più volte senza, però, essere mai ascoltati». A parlare a Open èWu, punto di riferimento per la comunitàin Lombardia, referente di Confcommercio Milano per l'imprenditoria straniera e proprietario di ristoranti.