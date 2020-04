La Vita in Diretta, tensioni tra Lorella Cuccarini e Matano? Arriva la smentita (Di giovedì 30 aprile 2020) Tra Lorella Cuccarini e il collega Alberto Matano non c’è nessun tipo di attrito. Da qualche tempo, infatti, circolava la voce che tra i due conduttori di La Vita in Diretta non corresse buon sangue. A quanto pare, invece, sono in ottimi rapporti. Lorella Cuccarini e Alberto Matano, durante le puntate de La Vita in Diretta, si sono sempre dimostrati reciproca stima. Proprio per questo, l’indiscrezione, rilasciata da Repubblica, che li voleva sul piede di guerra aveva lasciato tutti a bocca aperta. Le voci, inoltre, volevano la conduttrice vicina all’abbandono del programma, proprio a causa degli attriti con il collega: L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini – si leggeva su Repubblica -, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati de La Vita in Diretta. Un duro colpo ... Leggi su dilei La vita in diretta - Alberto Matano smentisce : "Tutto ok con Lorella Cuccarini". Eppure...

Rocio Munoz Morales a La vita in diretta nel giardino di casa tra le figlie e il volontariato con Raoul (Foto)

La vita in diretta la combina grossa - Lorella Cuccarini imbarazzata fa finta di nulla (Di giovedì 30 aprile 2020) Trae il collega Albertonon c’è nessun tipo di attrito. Da qualche tempo, infatti, circolava la voce che tra i due conduttori di Lainnon corresse buon sangue. A quanto pare, invece, sono in ottimi rapporti.e Alberto, durante le puntate de Lain, si sono sempre dimostrati reciproca stima. Proprio per questo, l’indiscrezione, rilasciata da Repubblica, che li voleva sul piede di guerra aveva lasciato tutti a bocca aperta. Le voci, inoltre, volevano la conduttrice vicina all’abbandono del programma, proprio a causa degli attriti con il collega: L’unica che dovrebbe lasciare è– si leggeva su Repubblica -, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Albertoche per i deludenti risultati de Lain. Un duro colpo ...

LegaSalvini : ++ OGGI IL CAPITANO OSPITE A 'LA VITA IN DIRETTA' ++ Appuntamento alle ore 17:15, su Rai 1. - Mov5Stelle : ?? Alle 17:15 @luigidimaio sarà ospite a La Vita in Diretta, su Rai1. Non perdetelo! - mattino5 : 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiu… - iloveyou30OO : RT @bradleysbitch: Bradley e Daniel fratelli anche nella vita reale ed è stato confermato da questa diretta #MediciParty - OfficialDaria5 : RT @bradleysbitch: Bradley e Daniel fratelli anche nella vita reale ed è stato confermato da questa diretta #MediciParty -