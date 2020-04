La "trappola" di Feltri. L’ITALIA SI SALVA TUTTA INTERA

Leggi su feedproxy.google

(Di giovedì 30 aprile 2020) 1… Per quanto sgradevoli e irricevibili le frasi offensive di Vittorionei confronti dei meridionali, ritengo che siano state usate non per colpire i meridionali (che orgogliosi della nostra storia e cultura re-inviamo al mittente) quanto per lanciare un assist a chi desidera un riequilibrio nell'ambito del centro destra. A farne le spese sarà Matteo Salvini il quale, anche alla luce della deludente gestione dell'epidemia di Covid 19 da parte della sua Lega in tre regioni importanti del (...) - Tribuna Libera