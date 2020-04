Il centrodestra unito protesta perché Conte è senza mascherina(!) (Di giovedì 30 aprile 2020) C’era qualche preoccupazione nelle scorse ore perché l’iniziativa di occupare il Parlamento da parte della Lega aveva spaccato il centrodestra, che si era dissociato dall’iniziativa del Carroccio sostenendo di non essere stato avvertito. Ma per fortuna ora è tutto rientrato, perché quando Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per prendere la parola è scattata la protesta dei deputati di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia perché il presidente del Consiglio era senza mascherina (!). Il centrodestra unito protesta perché Conte è senza mascherina(!) Con la serietà tipica della forza politica responsabile, a Conte è stato inizialmente impedito di parlare dalle proteste dei deputati delle opposizioni, che hanno richiamato a voce alta il premier e il presidente della Camera, Roberto Fico, gridando ... Leggi su nextquotidiano Sondaggio : Lega ancora prima. FdI tallona il M5S. Ma il centrodestra unito non ha rivali

Coronavirus : Gelmini - ‘proposte da centrodestra unito - governo sia costruttivo’ (Di giovedì 30 aprile 2020) C’era qualche preoccupazione nelle scorse ore perché l’iniziativa di occupare il Parlamento da parte della Lega aveva spaccato il, che si era dissociato dall’iniziativa del Carroccio sostenendo di non essere stato avvertito. Ma per fortuna ora è tutto rientrato, perché quando Giuseppeè arrivato alla Camera per prendere la parola è scattata ladei deputati di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia perché il presidente del Consiglio eramascherina (!). Ilperchémascherina(!) Con la serietà tipica della forza politica responsabile, aè stato inizialmente impedito di parlare dalle proteste dei deputati delle opposizioni, che hanno richiamato a voce alta il premier e il presidente della Camera, Roberto Fico, gridando ...

NicolaPorro : Con un #governo diviso sul #MES e incapace di gestire la #Fase2, il #centrodestra ha un motivo in più per rimanere… - giu_alessi : RT @neXtquotidiano: Il centrodestra unito protesta perché #Conte è senza mascherina(!) Una rissa surreale alla Camera perché il premier pa… - francang1950 : RT @neXtquotidiano: Il centrodestra unito protesta perché #Conte è senza mascherina(!) Una rissa surreale alla Camera perché il premier pa… - neXtquotidiano : Il centrodestra unito protesta perché #Conte è senza mascherina(!) Una rissa surreale alla Camera perché il premie… - andrea_pecchia : Il centrodestra é talmente unito che fardelli d'Italia e Forza Italia non stanno facendo l'#occupazioneparlamento… -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra unito Coronavirus, Meloni: centrodestra unito, lavoreremo a iniziativa askanews Il centrodestra unito protesta perché Conte è senza mascherina(!)

Il centrodestra unito protesta perché Conte è senza mascherina(!) Con la serietà tipica della forza politica responsabile, a Conte è stato inizialmente impedito di parlare dalle proteste dei deputati ...

Coronavirus fase 2: i politici, noi e il buon senso smarrito

Non dovrebbe essere una cosa molto complicata: il governo traccia delle linee generali, poi lascia che ogni singola Regione decida il dettaglio in base alla propria situazione reale. Alla luce di ques ...

Il centrodestra unito protesta perché Conte è senza mascherina(!) Con la serietà tipica della forza politica responsabile, a Conte è stato inizialmente impedito di parlare dalle proteste dei deputati ...Non dovrebbe essere una cosa molto complicata: il governo traccia delle linee generali, poi lascia che ogni singola Regione decida il dettaglio in base alla propria situazione reale. Alla luce di ques ...