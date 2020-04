Disoccupazione, a marzo 8,4 per cento. Boom di inattivi (Di giovedì 30 aprile 2020) L’Istat ha diffuso i dati della Disoccupazione del mese di marzo, il primo con gli effetti del coronavirus. Occupazione in calo di 27 mila unità. Boom di inattivi. ROMA – L’Istat ha rivelato i dati relativi alla Disoccupazione con riferimento al mese di marzo. Disoccupazione, tasso giù all’8,4% Secondo l’istituto di via Cesare Balbo, il tasso di Disoccupazione a marzo è sceso all’8,4% con un calo di 0,9 punti rispetto a febbraio. marzo è il primo mese del lockdown legato all’emergenza Covid. Boom di inattivi Nel dettaglio, l’Istat ha rilevato come nello stesso mese sia aumentata l’inattività mentre l’occupazione è diminuita leggermente. Si registra una forte diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-11,1% pari a -267.000 unità). Gli inattivi tra i 15 e ... Leggi su newsmondo Disoccupazione - a marzo 8 - 4%. Boom di inattivi

