Dieta anti-colesterolo alto | i cibi che lo tengono a bada

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tra i fattori di rischio per il benessere cardiovascolare rientra senza dubbio l’ipercolesterolemia. Premettendo il fatto che i valori deldovrebbero essere tenuti sotto controllo con esami periodici, è il caso di ricordare che l’alimentazione ha un ruolo rilevante nel miglioramento della situazione. Quali sono ipiù utili al proposito? Nell’elenco è possibile includere gli alimenti che conacidi grassi essenziali omega 3. Ottime fonti di questi nutrienti sono pesci come il salmone, le aringhe, le sardine e il tonno. Gli acidi grassi omega 3 rappresentano un toccasana quando si tratta di tenere sotto controllo ilper via della loro efficaciaossidante (ricordiamo infatti che è l’ossidazione delLDL a costituire uno dei principali pericoli per la salute del cuore). La scienza ha ...