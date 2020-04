Coronavirus, Usa: oltre 60mila morti. In Germania cassa integrazione record. Corea del Sud: per la prima volta zero contagi (Di giovedì 30 aprile 2020) Continuano ad aumentare le vittime del Coronavirus negli Stati Uniti, dove i morti sono oltre oltre 60mila. Più di quelli di vent’anni di guerra in Vietnam. Una cifra che, sostiene il presidente Donald Trump è un grande successo, visto che le proiezioni della Casa Bianca temevano di arrivare a 100mila decessi. Deborah Birx, coordinatrice della task force sul Coronavirus, il 29 marzo aveva rivelato modelli che ipotizzavano la morte di 100mila-240mila americani, con la mitigazione dovuta al distanziamento sociale. Allo stesso tempo, ha affermato che i modelli di epidemiologia avevano inizialmente previsto uno scenario peggiore da 1,5 a 2,2 milioni di morti negli Stati Uniti senza sforzi di mitigazione come l’allontanamento sociale, il lavaggio delle mani e il rimanere a casa il più possibile. La Germania arriva a 159mila contagiati e 6.288 morti e pensa di ... Leggi su ilfattoquotidiano Farmaci Coronavirus : quali sono usati ed effetti. Gli studi

