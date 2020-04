Coronavirus, “Tutti i guariti sviluppano gli anticorpi” (Di giovedì 30 aprile 2020) Lo studio della Chongqing Medical University: ‘Tutti i uriti dal Coronavirus sviluppano anticorpi’. Tutti guariti dal Coronavirus sviluppano gli anticorpi. Questa almeno è la conclusione di uno studio cinese pubblicato da Nature Medicine. Coronavirus, ‘Tutti i guariti sviluppano anticorpi’ Lo studio della Chongqing Medical University evidenzia come ‘a 19 giorni dai sintomi il 100 per cento dei pazienti esaminati avevano sviluppato le IgG contro Sars-CoV-2‘. Parliamo di un campione di 285 pazienti. Si tratta di un campione significativo nonostante il numero dei casi del mondo. Lo studio assume un valore particolare in quanto individua quelli che sono gli anticorpi in grado di garantire una copertura lunga, consistente. Si tratta degli anticorpi IgG, prodotti durante la prima infezione o all’esposizione di antigeni ... Leggi su newsmondo Coronavirus - buone notizie : “Tutti i pazienti sviluppano gli anticorpi”. La conferma da uno studio

Coronavirus - Burioni svela : “Tutti i pazienti sviluppano anticorpi Covid-19” – VIDEO

