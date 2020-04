Cattolica | quinto Instant Report Altems Covid-19

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – Nel corso dell’emergenza-19 pressoche’ tutte le Regioni italiana hanno ormai attuato, anche se con tempistiche di avvio molto diverse, Unita’ Speciali di Continuita’ Assistenziale (USCA), ovvero uno strumento di continuita’ assistenziale basato su un team di medici che intervengono su pazienti di gravita’ “intermedia”, gestiti a livello domiciliare. Si tratta di pazienti che hanno bisogno di un monitoraggio che non puo’ essere assolto solo con un contatto telefonico, ma che non necessitano di un ricovero in ospedale. In totale a oggi si contano circa 420 USCA attivate su tutto il territorio nazionale che garantiscono la copertura di circa un terzo della popolazione italiana. Sono alcuni dei dati, riportati nella nota della quinta puntata dell’Istant-19 (https://.unicatt.it/-19), ...