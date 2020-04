Bugo ed Ermal Meta in Mi Manca, il nuovo singolo dal sapore nostalgico (Di giovedì 30 aprile 2020) Bugo ed Ermal Meta in Mi Manca, il nuovo singolo già disponibile in digitale e dal 1° maggio anche in radio. Il brano verrà presentato dai due in occasione del Concerto del Primo Maggio di Roma, quest'anno in una versione inedita, con esibizioni registrate in tutta Italia. Il concertone di Roma, tradizionale appuntamento in Piazza San Giovanni, è costretto quest'anno a rinunciare al pubblico tra le strade del centro storico della città eterna in ottemperanza alle misure di sicurezza sanitaria per contrastare la pandemia da Coronavirus. Il concerto si terrà in una versione straordinaria, venerdì 1 maggio, dalle ore 20.00 alle 24.00, in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2. “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro” è il titolo che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per il Primo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 aprile 2020)edin Mi, ilgià disponibile in digitale e dal 1° maggio anche in radio. Il brano verrà presentato dai due in occasione del Concerto del Primo Maggio di Roma, quest'anno in una versione inedita, con esibizioni registrate in tutta Italia. Il concertone di Roma, tradizionale appuntamento in Piazza San Giovanni, è costretto quest'anno a rinunciare al pubblico tra le strade del centro storico della città eterna in ottemperanza alle misure di sicurezza sanitaria per contrastare la pandemia da Coronavirus. Il concerto si terrà in una versione straordinaria, venerdì 1 maggio, dalle ore 20.00 alle 24.00, in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2. “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro” è il titolo che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per il Primo ...

