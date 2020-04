Bosch | 2020 di transizione ma poi rilancio diesel e focus su idrogeno

(Di giovedì 30 aprile 2020) TORINO (ITALPRESS) – Prima del coronavirus guida autonoma e car sharing erano i grandi driver del settore automobilistico mondiale, insieme alle motorizzazioni di nuova generazione. Ma se i motori elettrici o asaranno ancora centrali nei modelli di business post Covid-19, i mezzi condivisi con sistemi di self-driving sono sprofondati in fondo alla lista.Una conferma eccellente e’ arrivata oggi da Stefan Hartung, presidente del settore Mobility Solutions di, che a una domanda sul futuro della guida autonoma ha risposto: “In questo non possiamo rispondere”, dicendosi stupito di come le case automobilistiche abbiano repentinamente cambiato orientamento su questo fronte. “I livelli 1 e 2, e forse 3, di guida autonoma sono oggi gia’ presenti su molti modelli e si andra’ avanti, per i livelli 4 e 5 invece servono investimenti troppo ...

Per contribuire al contenimento dell'epidemia (il claim dell'azienda è "Tecnologia per la Vita"), Bosch produrrà nel 2020 più di un milione di test rapidi (il risultato in meno di due ore)