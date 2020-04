Assassin's Creed Valhalla si mostra in queste prime meravigliose immagini (Di giovedì 30 aprile 2020) Ubisoft ha presentato ufficialmente Assassin's Creed Valhalla e, a seguito di un video pubblicato ieri che ha mostrato l'artista BossLogic alle prese con la creazione dell'ambientazione, oggi possiamo dare uno sguardo al trailer ufficiale. Finora sappiamo a grandi linee la storia del protagonista principale ed i nemici che dovrà sconfiggere lungo il suo cammino e adesso possiamo anche goderci le prime immagini ufficiali del gioco.Possiamo notare Eivor farsi strada lungo paesaggi immersi nella neve e alle prese con la navigazione, mentre uno screenshot ci mostra il nostro protagonista con tre diversi equipaggiamenti che troveremo all'interno del gioco.Assassin's Creed Valhalla è sviluppato da Ubisoft Montreal, con il supporto di Ubisoft Sofia, Ubisoft Singapore, Ubisoft Montpellier Ubisoft Barcellona, ​​Ubisoft Kiev, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Shanghai, Ubisoft ... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla si mostra nel primo spettacolare trailer tra finestra di lancio e primi dettagli

