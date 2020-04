Aspettando Immuni la Campania si organizza: si valutano app nostrane per tracciare i contagi (Di giovedì 30 aprile 2020) In attesa che l’app Immuni, al vaglio del Governo, veda la luce, la Campania si organizza da sola. Si vagliano diverse proposte di app per il tracciamento dei positivi al virus, scrive Repubblica Napoli. Una di quelle in stato più avanzato è “Sm-Covid-19”, messa a punto da una start-up guidata da Stefano Piotto, bioinformatico, professore associato al dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno. E’ lo stesso Piotto che rilascia alcune dichiarazioni al quotidiano. «Stiamo interloquendo con la Regione già da un po’ di tempo. La nostra app è pronta ed è stata scaricata da più di 30mila persone volontariamente. Funziona per il sistema Android e tramite Apple Academy abbiamo messo a punto anche il funzionamento per i cellulari Ios. Ora bisogna testarla sul campo, per considerare tutti gli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 aprile 2020) In attesa che l’app, al vaglio del Governo, veda la luce, lasida sola. Si vagliano diverse proposte di app per il tracciamento dei positivi al virus, scrive Repubblica Napoli. Una di quelle in stato più avanzato è “Sm-Covid-19”, messa a punto da una start-up guidata da Stefano Piotto, bioinformatico, professore associato al dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno. E’ lo stesso Piotto che rilascia alcune dichiarazioni al quotidiano. «Stiamo interloquendo con la Regione già da un po’ di tempo. La nostra app è pronta ed è stata scaricata da più di 30mila persone volontariamente. Funziona per il sistema Android e tramite Apple Academy abbiamo messo a punto anche il funzionamento per i cellulari Ios. Ora bisogna testarla sul campo, per considerare tutti gli ...

napolista : Aspettando #Immuni la #Campania si organizza: si valutanoapp nostrane per tracciare i contagi - ilNapolista - FabioRocco86 : RT @ste_toffolo: Aspettando che arrivi Immuni, il governo ci regala una nuova dating app #congiunti - infoitscienza : Aspettando IMMUNI: nelle API di Apple e Google i segreti delle app per il tracciamento - bytersrl : Aspettando IMMUNI: nelle API di Apple e Google i segreti delle app per il tracciamento Aprile, Apple e Google hanno… - videorecensione : Aspettando IMMUNI: nelle API di Apple e Google i segreti delle app per il tracciamento -

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando Immuni Aspettando Immuni la Campania si organizza: si valutano app nostrane per tracciare i contagi IlNapolista Aspettando IMMUNI: nelle API di Apple e Google i segreti delle app per il tracciamento

Dall’area dedicata il genitore può regolare numerosi parametri come l’assegnazione di vari profili, l’impostazione di un tempo massimo di utilizzo e di numerosi filtri ai contenuti. Verrà per questo r ...

Aspettando Godot

Grandi erano, giustamente, le attese degl’italiani per i dettagli sulla famigerata Fase 2. Ad essa è legata la ripartenza di un paese stanco, dopo due mesi di lockdown, e preoccupato per le difficoltà ...

Dall’area dedicata il genitore può regolare numerosi parametri come l’assegnazione di vari profili, l’impostazione di un tempo massimo di utilizzo e di numerosi filtri ai contenuti. Verrà per questo r ...Grandi erano, giustamente, le attese degl’italiani per i dettagli sulla famigerata Fase 2. Ad essa è legata la ripartenza di un paese stanco, dopo due mesi di lockdown, e preoccupato per le difficoltà ...